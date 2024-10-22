Раскрыта личность находившегося на борту сбитого в Судане Ил-76 россиянина

В сбитом в Судане Ил-76 находился россиянин Антон Селиванец. Об этом рассказали RT его родственники. Близкие мужчины сообщили, что за несколько часов до крушения самолета он прислал видео, снятое на высоте 8,5 тысячи метров.
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