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Новый Renault Twingo, который может построить Geely, показали на первом изображении

В гамме моделей Renault компакт-кар Twingo появился еще в 1992 году. За прошедшие три десятилетия машина всего дважды меняла поколение, последнее из которых (3-я генерация) было построено в связке с немецким концерном Daimler и его суббрендом Smart.

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