ЕГЭ всех достал: в России хотят отменить единый госэкзамен, что придет ему на смену

Сергей Михайлов Я так понимаю, что приверженцам большевизма, не удалось выполнить заказ англосаксов по извращению ЕГЭ ни смотря на все старания и он им стал мешать, теперь хотят вернуть, под видом т.с. "советского" образования тот как кошмар что ими практиковался в 80х и 90х годах где главенствовал протекционизм и взяточество...

Сергей Михайлов Еще у меня см разу возникает вопрос - а где эти почитатели т.н " советского" образования возьмут тех педагогов и учителей коих воспитывали и учили те кто еще по олучал образова ноие в царской школе с ее опытом и традициями, что аж большевичкамс понадобилось 70 лет чтоб изжить ее из системы образования