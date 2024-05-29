29 мая 2004 года более 400 преподавателей вузов, директоров школ, учителей и академиков обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором выступили против массового распространения ЕГЭ.
ЕГЭ всех достал: в России хотят отменить единый госэкзамен, что придет ему на смену
Комментарии
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Сергей Михайлов
Я так понимаю, что приверженцам большевизма, не удалось выполнить заказ англосаксов по извращению ЕГЭ ни смотря на все старания и он им стал мешать, теперь хотят вернуть, под видом т.с. "советского" образования тот как кошмар что ими практиковался в 80х и 90х годах где главенствовал протекционизм и взяточество...
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3 час.
Сергей Михайлов
Еще у меня см разу возникает вопрос - а где эти почитатели т.н " советского" образования возьмут тех педагогов и учителей коих воспитывали и учили те кто еще по олучал образова ноие в царской школе с ее опытом и традициями, что аж большевичкамс понадобилось 70 лет чтоб изжить ее из системы образования
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2 час.
Владимир Алтайцев
Вообще-то советская система образования вобрала в себя всё лучшее, что было в системе образования Российской империи, которая считалась в 19 и начале 20-го веках лучшей в мире системой образования.И вопреки невеждам большевики её и не думали отвергать, а творчески использовали.
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2 час.
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