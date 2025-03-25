«Великий человек и целая эпоха»: как прошли последние недели жизни Бедроса Киркорова

Ушел из жизни Бедрос Киркоров. Что стало причиной смерти артиста? И как справляется с горем Филипп? Где отец короля эстрады провел свои последние дни? Правда, что он уже долгое время не мог ходить? И действительно ли певец не соблюдал рекомендации врачей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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