Мотошоу на закрытии Международного салона «Комплексная безопасность - 2021»

Мотошоу на закрытии Международного салона «Комплексная безопасность - 2021»

Масштабное экстремальное шоу организовал мотоклуб МЧС России «Fiery Hearts» сразу на нескольких площадках Международного салона «Комплексная безопасность - 2021» в рамках его закрытия.

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