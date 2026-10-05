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Военно-морской беспилотник SeaGuardian улетает за горизонт на 30 часов

Военно-морской беспилотник SeaGuardian улетает за горизонт на 30 часов

ВМС США рассматривают MQ-9B SeaGuardian как потенциальное средство, способное существенно повысить боевые возможности Морских патрульно-разведывательных сил при выполнении широкого спектра задач.

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