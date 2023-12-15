87-летнюю узницу концлагеря выселяют из квартиры в Москве

Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном мошенничестве.Сюжет федерального телеканала о том, что 87-летнюю узницу концлагеря выселяют из ее квартиры в Москве, стал поводом для проверки, которую инициировал глава СК России Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.
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