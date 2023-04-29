Кожевников раскритиковал «Матч ТВ»: «Футбол раскручивается, а хоккей – как пасынок. К Кубку Харламова ноль внимания, с утра до вечера лесорубы с мячом»

– Все-таки забавный у нас в стране главный спортивный телеканал. С гордостью говорит о том, что сегодня покажет весь седьмой матч финала Кубка Гагарина – и сколько бы овертаймов там ни было, на чемпионат России в исполнении темнокожих ребят и наших лесорубов не переключится.