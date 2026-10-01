Сила в правде
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Сила в правде

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Интернет для офиса: как выбрать проводное, спутниковое или 4G/LTE-подключение

Интернет для офиса: как выбрать проводное, спутниковое или 4G/LTE-подключение

Офисный канал выбирают не по круглой цифре в договоре, а по адресу, задержке и цене часа тишины. Кабель, тарелка и мобильная станция закрывают разные задачи: городской ввод, площадку без оптики и запасной путь на случай аварии.

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