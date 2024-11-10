Загадка сталинской эпохи: первый советский «гиперкар» ЗИС Спорт

Автомобиль ЗИС Спорт 1939 года появился в рамках амбициозного проекта сталинской эпохи. Эта модель, основанная на базе стандартного ЗИС-101, представляла собой первую попытку создать спортивный автомобиль в СССР.
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