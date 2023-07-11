Подмосковными оперативниками задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали

«Сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий в г. Обнинске Калужской области задержан второй подозреваемый в нанесении ножевых ранений 19-летнему молодому человеку в г.
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