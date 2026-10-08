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ГТРК Татарстан

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ЦУР Татарстана призвал остерегаться компаний по списанию долгов

ЦУР Татарстана призвал остерегаться компаний по списанию долгов

ЦУР Татарстана совместно с Министерством юстиции РТ предупредил жителей республики о компаниях, которые за деньги обещают гарантированно списать долги.

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