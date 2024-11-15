«Скажут, массаж там был, солярий». Как в Латвии врут о концлагере Саласпилс

ALEKSANDR LIS "рижский бизнесмен Виктор Александров"-А почему Фамилию изменили-напишите- как есть-народ должен в лицо знать этого выродка !

Vladimir Soukhatchev А вы статью читали или по русски уже не в состоянии? Прочтите внимательно и не позорьтесь с Такими коментами!