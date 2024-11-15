«Скажут, массаж там был, солярий». Как в Латвии врут о концлагере Саласпилс

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Комментарии
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ALEKSANDR LIS
&quot;рижский бизнесмен Виктор Александров&quot;-А почему Фамилию изменили-напишите- как есть-народ должен в лицо знать этого выродка !
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14 час.
Vladimir Soukhatchev
А вы статью читали или по русски уже не в состоянии? Прочтите внимательно и не позорьтесь с Такими коментами!
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13 час.
Владимир Клюкин
Был там и документы, на то момент закрытые, читал. До сих пор в кошмарных снах всплывают. Спецзона  &quot; доноров чистой крови&quot; для солдат рейха с запахом штабелей сожженных родителей всплывает в памяти. Ужас!
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13 час.

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