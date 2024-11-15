/ Георгий Зотов / АиФ Утро, выходной день, людей нет. Надпись на латышском языке на входе: «За этими воротами стонет земля», — строчка стихов поэта Эйженса Вевериса, латыша, бывшего узника концлагеря.
«Скажут, массаж там был, солярий». Как в Латвии врут о концлагере Саласпилс
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ALEKSANDR LIS
"рижский бизнесмен Виктор Александров"-А почему Фамилию изменили-напишите- как есть-народ должен в лицо знать этого выродка !
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14 час.
Vladimir Soukhatchev
А вы статью читали или по русски уже не в состоянии? Прочтите внимательно и не позорьтесь с Такими коментами!
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13 час.
Владимир Клюкин
Был там и документы, на то момент закрытые, читал. До сих пор в кошмарных снах всплывают. Спецзона " доноров чистой крови" для солдат рейха с запахом штабелей сожженных родителей всплывает в памяти. Ужас!
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13 час.
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