В МВД опубликовали видео задержания пособников мошенников из-за рубежа

В МВД России опубликовали видео задержания пособников мошенников из-за рубежа. Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что речь идёт о группе лиц, которые обеспечивали работу узлов связи для подмены номеров по указанию мошенников из-за границы.