Без американских разведданных для украинской армии задача противодействия ВС РФ серьезно осложнится. Об этом в эфире канала LCI, обсуждая тему угроз США лишить Украину доступа к своим разведданным, заявили французский военные аналитики – бывшие высокопоставленные военные французской армии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».