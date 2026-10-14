Без американских разведданных для украинской армии задача противодействия ВС РФ серьезно осложнится. Об этом в эфире канала LCI, обсуждая тему угроз США лишить Украину доступа к своим разведданным, заявили французский военные аналитики – бывшие высокопоставленные военные французской армии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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