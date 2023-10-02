Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Разнорабочий, забил битой супружескую пару

Разнорабочий, забил битой супружескую пару

Подозреваемый в убийстве семьи в Ялте задержан при попытке покинуть регион Правоохранители задержали в Крыму мужчину, который до смерти забил супружескую пару из-за того, что они якобы не заплатили ему за выполненную работу, сообщили в управлении МВД России по республике.

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