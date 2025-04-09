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Metro Москва

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Весеннее обновление интерьера без ремонта: 5 простых приёмов

Весеннее обновление интерьера без ремонта: 5 простых приёмов

Узнайте, как легко и быстро обновить интерьер квартиры к весне без ремонта. Эксперт по декоративному оформлению Алёна Дубревская делится лайфхаками по расхламлению, выбору текстиля, цветов и декора для создания весенней атмосферы в доме.

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