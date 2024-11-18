Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту некачественного оказания медицинских услуг жительнице Воронежской области

В социальных медиа опубликовано обращение к главе ведомства жительницы Воронежа, сообщившей, что после проведения хирургического вмешательства в частной медицинской клинике она стала испытывать серьезные проблемы со здоровьем.
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