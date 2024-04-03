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Франция уже готова отправить войска на Украину? Комментарий Георгия Бовта

Франция уже готова отправить войска на Украину? Комментарий Георгия Бовта

На фоне заявлений французского президента о возможности отправки французских военных на территорию Украины состоялся телефонный разговор министров обороны России и Франции, в ходе которого Себастьян Лекорню выразил соболезнование из-за теракта в «Крокусе».

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