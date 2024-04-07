Красноярцы возмутились возможным строительством храма на месте парка

Красноярцы высказались по поводу возможного строительства храма в одном из городских парков. Ранее в местной епархии объявили, что планируют разбить сквер в «Октябрьском» или «Гвардейском» парке и назвать его «Сердце матери».
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