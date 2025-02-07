Экипаж Ка-52 нанес удар по технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 в составе смешанной тактической группы в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» нанес удар авиационными ракетами по живой силе и бронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.