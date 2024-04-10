Володин поздравил мусульман России с наступлением Ураза-байрама

В основе Ураза-байрама — любовь к семье, почитание предков, щедрость и гостеприимство, отметил 10 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя мусульман России с наступлением светлого праздника, который знаменует окончание священного месяца Рамадан.
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