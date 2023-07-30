Поведение мигрантов достало россиян и даже российские власти. Власть всё-же немного очнулась от своего летаргического сна и своих непонятных для россиян илллюзий о мигрантах-"соотечественниках" из Средней Азии и Закавказья, хотя и не совсем очнулась, тяжела она на подъём.
Россияне теперь сами дают отпор мигрантам
Комментарии
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Nikolay Stepanov
Власти своим попустительством сами ведут людей к гитлеровским методам "решения еврейского вопроса": азиатская морда? Пуля в лоб!
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6 час.
А
Александр
Беспомощность и неспособность федералов навести порядок с переросшими в конфликты проблемами миграции переводят эти проблемы в простой мордобой. Может, хватит топтать Россию и россиян?! Известно кто это создает и зачем. Где меры?
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5 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А он и не скрывается - вице премьер Хуснуллин.
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5 час.
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