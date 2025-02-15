Как придерживаться японской диеты для тех, у кого повышен холестерин

Повышенный уровень холестерина — это проблема, с которой сталкиваются многие люди по всему миру. Он может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям и другим хроническим недугам, но, к счастью, существует ряд проверенных методов его снижения.
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