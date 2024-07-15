Львовское ТВ: В соцсетях едва не зовут Путина спасти украинцев от Зеленского

После ракетного удара по Киеву и пропагандистской кампании Украины в отношении попадания по детской больнице Охмадет, украинские социальные сети накрыла эмоциональная волна призывов к переговорам с Россией в том или ином виде.
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