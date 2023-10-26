Станислав Садал...
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Станислав Садальский

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А я не кололся и жив

А я не кололся и жив

Минздрав обновил рекомендации для врачей по профилактике и лечению COVID-19 А когда Минздрав озаботиться укреплением здоровья россиян: отдыхом, санаторно-курортным лечением, возможностью заниматься спортом на бесплатной основе, укреплением иммунитета народа нашей страны.

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