А я не кололся и жив

Минздрав обновил рекомендации для врачей по профилактике и лечению COVID-19 А когда Минздрав озаботиться укреплением здоровья россиян: отдыхом, санаторно-курортным лечением, возможностью заниматься спортом на бесплатной основе, укреплением иммунитета народа нашей страны.