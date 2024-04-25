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Посольству РФ запретили возложить венки к "Духу Эльбы" в США

Посольству РФ запретили возложить венки к "Духу Эльбы" в США

США запретили российскому посольству возложить венки к мемориалу "Дух Эльбы". Посол Анатолий Антонов отметил, что это уже третий год подряд, когда Россия лишается возможности провести церемонию в память о встрече армий СССР и США 25 апреля 1945 года на реке Эльба.

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