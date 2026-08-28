Агутин не выдержал и обратился к живущим за границей дочерям

Агутин потребовал от взрослых дочерей внуков! Звезда редко видит наследниц.Леонид Агутин признался, что его терпение заканчивается: 58-летний артист давно мечтает стать дедушкой, однако обе его взрослые дочери пока полностью погружены в собственную жизнь и карьеру.
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