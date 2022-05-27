Наше Бескудниково

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Учитель физкультуры из Бескудникова вывел в финал команду САО по мини-футболу

Учитель физкультуры из Бескудникова вывел в финал команду САО по мини-футболу

Команда педагогов Территориальной профсоюзной организации Северного округа по мини-футболу под руководством учителя физкультуры из школы «Бескудниково» Бориса Митькина, взяла золото в отборочном этапе Спартакиады Московской Федерации Профсоюзов.

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