Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Велимир Перасович – о матче против «Пармы»: «Один из самых сложных матчей на данном отрезке сезона»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от завтрашнего домашнего матча против пермской «Пармы» в рамках Единой лиги ВТБ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх