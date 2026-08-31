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571 л.с., полный привод, «Яндекс Авто», 1370 км на одной зарядке и максимум опций. У российских дилеров появился новый Новый Li Auto L9 Livis — от 12,5 млн рублей

571 л.с., полный привод, «Яндекс Авто», 1370 км на одной зарядке и максимум опций. У российских дилеров появился новый Новый Li Auto L9 Livis — от 12,5 млн рублей

С зарядным разъемом CCS2, поддержкой Apple CarPlay и регистрацией в фирменном аккаунте по электронной почте Российские дилеры начали получать новый флагманский кроссовер Li Auto L9 Livis.

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