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Во Владимирской области после атаки БПЛА ВСУ возникли возгорания вне жилой зоны

Во Владимирской области после атаки БПЛА ВСУ возникли возгорания вне жилой зоны

Во Владимирской области в результате атаки четырёх украинских беспилотников возникли незначительные возгорания вне жилой застройки, сообщил губернатор Александр Авдеев.

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