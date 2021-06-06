Происшествия

4 подписчика

В Подмосковье сотрудники полиции рассказали жителям о преимуществах использования госуслуг в электронном виде

Сотрудники ОМВД России по г.о. Егорьевск совместно с членом Общественного совета Евгенией Отченко провели для местных жителей информационно-профилактическую акцию «Госуслуги – это просто, быстро и доступно!» на Соборной площади.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх