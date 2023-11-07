«Ъ»: Минтранс ужесточит правила установки дорожных камер

Министерство транспорта подготовило новые требования к установке дорожных камер, в частности, чиновники выступают против расставления комплексов, фиксирующих однотипные нарушения, чаще чем раз в километр.
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