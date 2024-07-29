На улице Оружейной в Туле произошло ДТП с участием автобуса

ДТП произошло утром, 29 июля, на перекрёстке улиц Болдина и Оружейной в Туле. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале "Подслушано у водителей в Туле", у водителя автобуса №7 отказали тормоза и тот влетел на скорости в микроавтобус "Мерседес-Бенц Спринтер".
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