На улице Оружейной в Туле произошло ДТП с участием автобуса

ДТП произошло утром, 29 июля, на перекрёстке улиц Болдина и Оружейной в Туле. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале "Подслушано у водителей в Туле", у водителя автобуса №7 отказали тормоза и тот влетел на скорости в микроавтобус "Мерседес-Бенц Спринтер".