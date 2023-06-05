12 июня в DKRT состоится концерт, посвященный группе Muse

Название группы Muse знакомо даже тем, кто ничего не знает о рок-музыке. За почти 30 лет существования, коллектив добился немалых успехов: выпустил более 10 альбомов, объездил с турами почти весь мир, снял более 50 клипов на песни, завоевал «Grammy» и множество других престижных наград и номинаций, но, самое главное, сердца миллионов фанатов.
Популярные статьи
- В минобороны рассказали, что украинские диверсанты отошли с территории Белгородской области
- Двух нижегородских школьников наградили нагрудным знаком «Горячее сердце» за героизм при оказании помощи людям
- Нижегородская пенсионерка передала велотренажер и беговую дорожку для реабилитации военнослужащих СВО
Свежие комментарии