Нижегородская правда

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12 июня в DKRT состоится концерт, посвященный группе Muse

12 июня в DKRT состоится концерт, посвященный группе Muse

Название группы Muse знакомо даже тем, кто ничего не знает о рок-музыке. За почти 30 лет существования, коллектив добился немалых успехов: выпустил более 10 альбомов, объездил с турами почти весь мир, снял более 50 клипов на песни, завоевал «Grammy» и множество других престижных наград и номинаций, но, самое главное, сердца миллионов фанатов.

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