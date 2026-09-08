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Царьград

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В США шериф допустил причастность пришельцев к массовым смертям коров в Орегоне

В США шериф допустил причастность пришельцев к массовым смертям коров в Орегоне

На ранчо находят обескровленные расчленённые туши коров с хирургически точными разрезамиВ отдаленных районах штата Орегон зафиксирована серия загадочных убийств скота, которая поставила в тупик местных правоохранителей.

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