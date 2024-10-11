Он считает, что победа в украинском конфликте — на стороне России. Потому что за ней — правда.Актёр и режиссёр Стивен Сигал, также являющийся представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, заявил о готовности сражаться на СВО в рядах русской армии.