Боевые рилсы: Зачем украинские инстатёлки зачастили на фронт

В Незалежной тренд на тусовки в боевой зоне стал по-настоящему массовым. Девушки едут под видом волонтёров и парамедиков, постят в Сети «героические» фотки, торгуют нацистским мерчем, зарабатывают деньги.
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