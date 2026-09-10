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Мировое обозрение

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Кусок украинского каравая. Соседи как коты облизываются на наши границы?

Кусок украинского каравая. Соседи как коты облизываются на наши границы?

То, что ещё недавно казалось незыблемым — принцип нерушимости европейских границ, — стремительно превращается в разменную монету большой геополитики.

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