Комитет Госдумы по спорту поддержал кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера

Об этом сообщил глава комитета по спорту Дмитрий Свищев. «Комитет Госдумы по спорту полностью поддерживает кандидатуру Дмитрия Николаевича Чернышенко на пост заместителя председателя правительства РФ в сфере физической культуры и спорта», – сказал Свищев на заседании комитета по науке.