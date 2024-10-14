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Генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил специальный моторизованный полк Росгвардии с присвоением почетного наименования «Измайловский»

Генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил специальный моторизованный полк Росгвардии с присвоением почетного наименования «Измайловский»

В Санкт-Петербурге в Соборе Святой Живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка состоялась торжественная церемония, в ходе которой по поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова заместитель главы ведомства генерал-полковник Алексей Воробьёв довёл до личного состава специального моторизованного полка Северо-Западного округа войск национальной гвардии Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина о присвоении подразделению почётного наименования «Измайловский».

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