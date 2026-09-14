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FiNE NEWS

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Гальярдо назначен главным тренером сборной Эквадора по футболу

Гальярдо назначен главным тренером сборной Эквадора по футболу

Рикардо Гальярдо официально стал главным тренером сборной Эквадора по футболу. Об этом сообщается в публикации РИА Новости.

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