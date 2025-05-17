В Санкт-Петербурге задержали блогера Владоса Мироса

Силовики задержали блогера Владоса Мироса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, указывая, что задержание произошло во время рейда в клубе Department 57 на Конногвардейском бульваре, где в тот момент проходила вечеринка.
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