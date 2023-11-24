«Водоканал» потратит на анализ проб питьевой воды в Петербурге 155 млн

Питьевая вода поступает в краны жителей Петербурга из главной водной магистрали — из Невы. За качеством воды следят эксперты ГУП «Водоканал», предприятие приобретает специальные приборы и очищающие реагенты.
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