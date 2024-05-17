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Оверчук: 90% торговли в нацвалютах идет со странами ОИС

Оверчук: 90% торговли в нацвалютах идет со странами ОИС

Зампред правительства РФ Алексей Оверчук выступил на пленарном заседании международного экономического форума «Россия — Исламский мир» и заявил, что сегодня 90% торговли в нацвалютах идет со странами Организации исламского сотрудничества.

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