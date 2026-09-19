Экипаж самолета Ил-76 МЧС вернулся в Россию из Сербии

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 сентября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России, который принимал участие в тушении пожаров в Сербии, прибыл в подмосковный Жуковский, передает корреспондент ТАСС.
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