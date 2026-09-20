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Воронежские новости

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Наталия Хван: воронежский штаб общественного наблюдения разоблачил два фейка

Наталия Хван: воронежский штаб общественного наблюдения разоблачил два фейка

Штаб принимал иностранных коллег. В этот раз приехала молодёжь из нескольких стран: Бенина, Доминиканской Республики, Египта, Индонезии, Иордании, Колумбии, Коста-Рики и Туниса.

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