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Парламентская газета

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В Госдуме обсудят разработку программы поддержки кормящих матерей

В Госдуме обсудят разработку программы поддержки кормящих матерей

Во вторник, 5 марта, в Госдуме обсудят концепцию системы поддержки кормящих матерей, сообщила газете «Известия» первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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