В Госдуме обсудят разработку программы поддержки кормящих матерей

Во вторник, 5 марта, в Госдуме обсудят концепцию системы поддержки кормящих матерей, сообщила газете «Известия» первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии